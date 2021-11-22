2021/11/22 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعاود مباريات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا منافساتها بمباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره البحريني في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين، تعقبها مباراة منتخبي الكويت مع اليمن بالساعة الثامنة مساءً على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب الوطني الشبابي يواجه البحرين ضمن بطولة غرب آسيا المركز الخبري الوطني.

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