وزير العمل: التسول يدر أموالاً طائلة للمافيات

2021/11/22 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذر وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، من تحول ظاهرة التسول الى مصدر يدر اموالا طائلة للمافيات التي تديرها، داعيا الى تفعيل القوانين الخاصة بمعالجة هذه الظاهرة، وايجاد جهة قطاعية تضطلع […]

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