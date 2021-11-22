اليوم.. منتخبنا الشبابي يواجه البحرين في مباراة حسم الصدارة

2021/11/22 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتعاود مباريات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا منافساتها بمباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره البحريني في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين، تعقبها مباراة منتخبي الكويت مع اليمن بالساعة الثامنة مساءً على أرض ملعب البصرة الدولي.ويسعى منتخبنا الشبابي إلى مواصلة انطلاقته المتميزة في البطولة بعد فوزه في المباراة الأولى على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف نظيفة سجّلها بلند أزاد عمر وأزهر علي، وتعد هذه المباراة في غاية الأهمية لليوث الرافدين لحسم صدارة مجموعة البصرة التي تضم خمسة منتخبات وهي ( العراق والكويت واليمن والبحرين وفلسطين).في المقابل يطمح منتخب البحرين، الى فكِّ صدارة ترتيب المجموعة الأولى مع منتخبنا إذ يمتلك في رصيده ثلاث نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-1.وتنطلق مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية غداً الثلاثاء، في أربيل، يلتقي فيها منتخبا سوريا ولبنان بالساعة الخامسة مساء في ملعب فرانسو حريري، وتليها مباراة الإمارات والأردن بالساعة الثامنة مساءً في الملعب نفسه.

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