2021/11/22 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لم يتأخر المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، في الرد على الأنباء التي ربطته بتدريب مانشستر يونايتد خلفا للنرويجي غونار سولشار المقال من منصبه.وقال إنريكي في تصريحات نقلتها قناة “لا سيكستا” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول رد لإنريكي على تدريبه مانشستر يونايتد المركز الخبري الوطني.

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