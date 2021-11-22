طهران: تركيا تستحوذ على 30% من الاقتصاد السوري وإيران على 3%

2021/11/22 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعتبر محمد أمير زاده، نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، أنه لن يكون من الممكن استخدام العديد من القدرات الاقتصادية، حتى تحسن الدولة أنشطتها في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.وبحسب وكالة “إيسنا”، قال محمد […]

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