طقس العراق: رطوبة مدارية وسحب ممطرة تقلب الاجواء في هذه المناطق

2021/11/22 | 09:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الاثنين، الى تأثر عدد من مناطق البلاد بموجة أمطار مختلفة الشدة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الاسدي في تدوينة تابعها NRT عربية، (22 تشرين الثاني 2021)، إنه "لا يزال المنخفض الجوي يعصف في شرق البحر المتوسط، وأمطار غزيرة تشهدها بعض الدول، ليتحرك المنخفض الجوي اليوم صوب تركيا ودول البلقان"، موضحا أن "المرتفع شبه المداري المتواجد فوق أجواء الجزيرة العربية، عمل على عدم نزول المنخفض الجوي باتجاه الجزيرة العربية، ويدفع المرتفع شبه المداري رياحا جافة، ويقطع إمداد الرطوبة في طبقات الجو العليا".

وأضاف الاسدي، ان "هناك تسرب رطوبة مدارية من جهة أفريقيا تعمل على حدوث سحب ممطرة في مناطق عشوائية من البلاد اليوم، والتي تعمل على خداع خرائط توقعات الأمطار التي تتزين بالألوان، وعند الواقع تذهب التوقعات ادراج الرياح، بسبب نقص الرطوبة، لذلك من الصعب وضع توقع دقيق للأمطار".

وتابع، "ستشهد كل من الكوت وديالى والسليمانية أمطارا مصحوبة بالغزارة على فترات، وخصوصا قرب الحدود مع إيران، كذلك ستشهد بعض مناطق الجنوب كالبصرة وميسان أمطارا متفرقة، إضافة إلى مناطق متفرقة من وسط البلاد منها العاصمة بغداد النجف كربلاء الديوانية وصلاح الدين، وربما ستشمل الأمطار مناطق متفرقة من الجنوب، لتنتهي بعد ظهر اليوم أو فترة العصر والمساء".

والخارطة المرفقة توضح توقعات الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة:

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