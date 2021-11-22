مطاردة بين الأسواق والأماكن العامة.. شرطة البصرة ’تصطاد’ مطلوبين بتهم قتل وسرقة

2021/11/22 | 09:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، القبض على عدد من المطلوبين في محافظة البصرة، بتهم جنائية مختلفة.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2021)، إنه "تمكنت مفارز قسم شرطة البلدة الاولى في محافظة البصرة، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين خلال إجراء حملات أمنية في الأسواق والأماكن العامة والخاصة، حيث تم خلال العملية القبض على متهمين مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة تنوعت بين جرائم القتل، والسرقة، والاعتداء، والتهديد، والنصب والاحتيال، والمشاجرة".

وأضافت، "وأفادت مديرية شرطة المحافظة بقيامها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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