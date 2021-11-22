2021/11/22 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني اليوم الاثنين، بتفكيك ورفع رمانة هجومية وضعت من قبل مجهولين امام منزل مواطنة بمدينة الناصرية ، دون تسجيل اية اضرار .وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك قنبلة معدة لاستهداف دار مواطنة في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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