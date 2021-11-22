المكسيك تسجل 1225 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2021/11/22 | 09:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1225 إصابة بكورونا و99 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد بلغ 3 ملايين و863362 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 292471 حالة.ويشير مسؤولون في قطاع الصحة، إلى أنه “من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير من المعلن”.

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