'صولة' أمنية تطيح بعدد من المطلوبين في البصرة

2021/11/22 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على عدد من المطلوبين في محافظة البصرة، بتهم جنائية مختلفة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم شرطة البلدة الاولى في محافظة البصرة، تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين خلال إجراء حملات أمنية في الأسواق والأماكن العامة والخاصة، حيث تم خلال العملية القبض على متهمين مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة تنوعت بين جرائم القتل، والسرقة، والاعتداء، والتهديد، والنصب والاحتيال، والمشاجرة".

وأفادت مديرية شرطة المحافظة بـ"قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، وفق البيان.

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