البنك المركزي العراقي يباشر بتفعيل الإدارة الذاتية للاحتياطيات الاجنبية

2021/11/22 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، مباشرته بتفعيل الادارة الذاتية للإحتياطيات الاجنبية.

وذكر المركزي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه باشر "بتفعيل أدوات التواصل والتفاوض المباشر مع العملاء والمراسلين الخارجيين على منصات‏ Bloomberg و (Refinitiv (FXALL, RFQ".

وأضاف أن ذلك يعد محاكاة لـ"آخر التطورات العالمية في استخدام أفضل الأدوات التنفيذية لإدارة واستثمار الاحتياطيات الأجنبية بما يحقق أفضل العوائد في عمليات التداول والاستثمار".

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