القبض على حسن طاطاناكي قبل ترشحه للانتخابات في ليبيا

2021/11/22 | 09:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبضت أجهزة الأمن في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس الأحد، على رجل الأعمال حسن طاطاناكي فور عودته للبلاد.

وأفاد مصدر قضائي لموقع “218” أن القبض على رجل الأعمال البارز، كان تنفيذاً لأوامر النائب العام في طرابلس، دون كشف الاتهامات ضده.

وكان من المقرر أن يقدم طاطاناكي أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في مقر الدائرة الانتخابية طرابلس.

ويعد طاطاناكي من كبار رجال الأعمال الليبيين المقيمين في الولايات المتحدة، التي يملك فيها شبكة علاقات واسعة، وهو مالك شركة نفطية، واستثمارات عقارية كبرى متنوعة، وأعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في الأسبوع الماضي، عبر تغريدة على تويتر.

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