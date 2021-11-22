شي: الصين لن تسعى أبداً إلى الهيمنة

2021/11/22 | 09:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول اليوم الإثنين، إن بكين لن تضيق على جيرانها الأصغر في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه القول إن قمة الصين-آسيان، التي تجرى عن بعد احتفالاً بمرور 30 عاماً على انطلاقها، ستدعم السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وقال شي إن الصين لن تسعى أبداً إلى الهيمنة ولن تستغل حجمها “للاستئساد” على الدول الأصغر حجماً، وستعمل مع آسيان للقضاء على “التطفل”.

وقال مصدران مطلعان على الاجتماع، إن القمة بدأت دون حضور ممثل ميانمار.



ولم يتضح على الفور سبب عدم الحضور، ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار على مكالمات لطلب التعقيب.

وكانت قمة إقليمية قد استبعدت في أكتوبر (تشرين الأول) قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينج الذي قاد حملة قمع دموية ضد المعارضة منذ استيلائه على السلطة من حكومة ميانمار المدنية في الأول من فبراير (شباط).

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