اتهامات بالتزوير.. معسكر مادور يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية في فنزويلا

2021/11/22 | 09:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق معسكر الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا يعترف جزء من المجتمع الدولي بإعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا العام 2018، نصرا ساحقا في الانتخابات المحلية، بحسب ما أعلن المجلس الوطني للانتخابات.

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