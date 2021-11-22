2021/11/22 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة دون 80 دولارا للبرميل، إذ هددت زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي.يأتي ذلك في وقت يدرس المستثمرون احتمالات تحرك اقتصادات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من إغلاق جديد بسبب كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من إغلاق جديد بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من إغلاق جديد بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).