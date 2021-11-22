2021/11/22 | 09:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناسا تطلق مركبة لانقاذ الأرض من الكويكبات المدمرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/22 | 09:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تطلق مركبة لانقاذ الأرض من الكويكبات المدمرة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تطلق مركبة لانقاذ الأرض من الكويكبات المدمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).