الصحة: خطر كورونا قائم ونهدف لتحقيق الوقاية المجتمعية

2021/11/22 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تحذيرها من دخول البلاد في موجة وبائية رابعة، فيما أكدت سعيها لوصول اللقاحات الى مختلف الفئات العمرية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي، أنه “رغم انحسار الموجة الوبائية الثالثة إلّا أن خطر دخول البلاد في موجة جديدة مازال قائماً”، لافتاً إلى أن “الوزارة تعزز من قدراتها […]

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