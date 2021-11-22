السودان: الإنذار الأخير ! - جو أتارد

2021/11/22 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جو_أتارد كان يوم أمس اليوم الأكثر دموية الذي تشهده السودان منذ الانقلاب حتى الآن.



حيث تعرضت المسيرة الوطنية لأعنف حملة قمع حتى الآن من قبل قوات الأمن.



يجب أن تكون هذه المذبحة إنذارا نهائيا للجماهير حول أن الدفاع المسلح عن النفس بأي وسيلة ممكنة هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن انتصار الثورة السودانية.خلال الأسبوع الماضي أعلن قائد الانقلاب، اللواء عبد الفتاح البرهان، عن تشكيل مجلس سيادي جدي ......





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