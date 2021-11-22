عمليات بغداد تعلن القبض على 8 مطلوبين وضبط مجموعة من الأسلحة والمواد المخدرة

2021/11/22 | 10:10 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني

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عَمَلِيَّات بَغْدَاد تلقي القبض على ٨ مطلوبين للقضاء بينهم إرهابيين إثنين وتضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة شرقي العاصمة.

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تستمر قطعات قيادة عمليات بغداد/ المقر المتقدم – الرصافة، متمثلة بفرقة المشاة الحادية عشرة وباشراف اللواء الركن قائد الفرقة، تنفيذها لعمليات بحث وتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، من أجل حفظ الأمن والاستقرار ضمن مناطق بغداد وفي هذا السياق، تمكنت مفرزة من كتيبة استطلاع الفرقة وخلال تواجدها في سيطرة الشعب من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب احدهما مطلوب الى مديرية شرطة ديالى والأخر الى محكمة التحقيق المركزية في الكرخ.

إلى ذلك نفذت قوة من لواء المشاة (42) في الفرقة ذاتها واجب بحث وتفتيش ونصب سيطرات مفاجئة ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد تمكنت خلاله من إلقاء القبض على (6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة ضبط بحوزة البعض منهم كمية من مادة الكرستال وأجهزة تعاطيها.



في حين تم ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة الى العثور على عجلة مسروقة متروكة في احدى الساحات ضمن مدينة الصدر عثر بداخلها على مسدس وأجهزة موبايل وهويات تعريفية مع مبلغ من المال.

تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص.

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٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢١

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