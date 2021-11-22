2021/11/22 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على متهم بالقتل وآخرين بالسرقة والتزوير في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على متهم لإرتكابه جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية"، مشيرا الى انه "تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

واشار البيان الى، "القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بتزوير مستمسكات رسمية وبطاقة ماستر كارد وقسام شرعي ومعاملات تقاعدية وأوامر إدارية أخرى ضمن مكاتب مكافحة اجرام باب الشيخ والتاجي والصالحية والمحمودية حيث تم توقيفهم وفق المواد القانونية ٢٩٨ ، ٢٩٢ ق.ع ".ولفت الى، "القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام أبي غريب والكرادة وبغداد الجديدة والشعب والحرية والمنصور وحسينية المعامل وحي العامل والكاظمية والمدائن والخضراء والقدس والاعظمية حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بمتهم بالقتل وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بمتهم بالقتل وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).