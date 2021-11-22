شرطة واسط تعلن القبض على متهم نفذ عمليات سرقة بالاشتراك مع امرأة

2021/11/22 | 10:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف بأربع سرقات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية شرطة واسط، القبض على متهم نفذ أربع عمليات سرقة بالاشتراك مع امرأة.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مفارز قسم مكافحة أجرام واسط القت القبض على متهم اعترف بأربع سرقات بالاشتراك مع امرأة قامت بسرقة حقيبة نسائية في منطقة الأسواق بهدف الحصول على مبالغ مالية، حيث قام المتهمين بتقاسم المسروقات فيما بينهم".

وأضاف البيان "بعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض على المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 446 ق ع".

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