أستراليا توقع اتفاقية للتزود بالغواصات النووية مع أميركا وبريطانيا

2021/11/22 | 10:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت أستراليا رسميا، الاثنين، تنفيذ برنامج للتزوّد بغواصات تعمل بالدفع النووي في إطار تحالف دفاعي جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة.

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