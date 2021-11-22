العامري: الغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغيير جذري في نتائج الانتخابات

2021/11/22 | 10:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاثنين، ان الغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغيير جذري في نتائج الانتخابات.وذكر بيان لمكتب العامري، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “استقبل رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري وفد من الجبهة التركمانية برئاسة حسن توران في مكتبه بالعاصمة بغداد” واضاف ان “الطرفان اكدا ان […]

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