2021/11/22 | 10:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، القبض على 8 مطلوبين للقضاء بينهم إرهابيان في بغداد.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قطعات قيادة عمليات بغداد/ المقر المتقدم – الرصافة، متمثلة بفرقة المشاة الحادية عشرة وبإشراف اللواء الركن قائد الفرقة، مستمرة في تنفيذها لعمليات بحث وتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، من أجل حفظ الأمن والاستقرار ضمن مناطق بغداد، حيث تمكنت مفرزة من كتيبة استطلاع الفرقة وخلال تواجدها في سيطرة الشعب من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب أحدهما مطلوب إلى مديرية شرطة ديالى والآخر إلى محكمة التحقيق المركزية في الكرخ". وأضاف أن "قوة من لواء المشاة (42) في الفرقة نفسها نفذت واجب بحث وتفتيش ونصب سيطرات مفاجئة ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد، تمكنت خلاله من إلقاء القبض على (6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمان بترويج وتعاطي المواد المخدرة ضبط بحوزة البعض منهم كمية من مادة الكرستال وأجهزة تعاطيها"، لافتا إلى "ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى العثور على عجلة مسروقة متروكة في إحدى الساحات ضمن مدينة الصدر عثر بداخلها على مسدس وأجهزة موبايل وهويات تعريفية مع مبلغ من المال". وتابع انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة للجهات ذات الاختصاص".

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