2021/11/22 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عثرت شرطة الانبار، اليوم الاثنين، على اربعة مخابئ للعبوات الناسفة والمتفجرات والعتاد في مناطق متفرقة من المحافظة .وذكرت مديرية الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز من الشرطة عثرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على اربعة مخابئ للعبوات الناسفة والمتفجرات بالانبار المركز الخبري الوطني.

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