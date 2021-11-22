انتحل صفة ضابط.. الاستخبارات تقبض على شخص بتهمة ابتزاز المواطنين في محافظتين

2021/11/22 | 11:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، القبض على شخص ينتحل صفة ضابط، بتهمة ابتزاز المواطنين في محافظتين بابل والنجف.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2021)، إنه "بعملية استخباراتية مهنية تكللت بالنجاح، وبعد ورود مناشدة بوجود أحد المتهمين ينتحل صفة ضابط برتبة رائد يقوم بابتزاز المواطنين في محافظتي النجف وبابل، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة الهدف تم القبض على المتهم في محافظة النجف بالجرم المشهود، وبحوزته هويات مزورة تحمل رتبة رائد، ومسدس غير مرخص، وزي عسكري، وإجازة سوق مزورة، وقد اعترف من خلال التحقيقات قيامه بعمليات ابتزاز لعدد من المواطنين في المحافظتين، فضلا عن انتحاله صفة ضابط".

وأضافت، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة بعد تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا".

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