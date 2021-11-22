مياه الاسالة توقف 31 في المئة من معامل وزارة الصناعة

2021/11/22 | 11:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه المعامل شكلت عبئا كبيراً على كل من قطاعي المياه والمجاري.

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