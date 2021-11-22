2021/11/22 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني التقى الوكيل الفني الأقدم لوزارة الاتصالات وادي كريم، اليوم الاثنين، بممثلي شركة اديميا الفرنسية في مقر السفارة العراقية في باريس وبحث معهم فرص تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني في العراق.وذكرت وزارة الاتصالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يبحث مع إحدى الشركات الفرنسية تنفيذ مشاريع الاتمتة والتحول الإلكتروني المركز الخبري الوطني.

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