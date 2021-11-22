ثلاثة ارقام مختلفة للنمو الاقتصادي في العراق.. نبيل المرسومي

2021/11/22 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب نبيل المرسومي:

ثلاثة مؤسسات مختلفة نشرت ارقام مختلفة عن النمو الاقتصادي في العراق خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 وهي :

1.البنك الدولي : 9%

2.صندوق النقد الدولي : 3.6%

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وزارة التخطيط : الأرقام المنشورة فيها للنصف الأول 2021 تشير الى ان معدل النمو يبلغ نحو 14%

لا قيمة اقتصادية فعلية لهذه الأرقام لانها جاءت بالمقارنة مع سنة الأساس 2020 وهي سنة شاذة انخفض فيها معدل النمو في العراق واصبح سالبا بنحو 9% فضلا عن ان هذا النمو الذي يصفه صندوق النقد الدولي بأنه الأعلى بين دول الخليج العربي هو ليس نموا ذاتيا او نموا مخططا وانما هو نمو عابر بسبب ارتفاع أسعار النفط وهو متغير خارجي ليس لدينا القدرة على التحكم فيه

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