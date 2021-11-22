الإعلام الأمني: القبض على 8 مطلوبين للقضاء بينهم إرهابيان بغداد

2021/11/22 | 11:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، القبض على 8 مطلوبين للقضاء بينهم إرهابيان في بغداد.وذكر بيان للخلية، أن “قطعات قيادة عمليات بغداد/ المقر المتقدم – الرصافة، متمثلة بفرقة المشاة الحادية عشرة وبإشراف اللواء الركن قائد الفرقة، مستمرة في تنفيذها لعمليات بحث وتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن […]

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