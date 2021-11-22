2021/11/22 | 11:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vWejL0dvOYg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهذا الشكل هدد وزير الدفاع الأمريكي بضرب ايران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهذا الشكل هدد وزير الدفاع الأمريكي بضرب ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).