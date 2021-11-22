2021/11/22 | 11:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجوم من سوريا و لبنان يحضرون مجلس عزاء صباح_فخري في بيروت) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PVlTRdevIcU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجوم من سوريا و لبنان يحضرون مجلس عزاء صباح_فخري في بيروت) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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