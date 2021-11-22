2021/11/22 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الإثنين، عن حالة الطقس في البلاد

للأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، إنه "من

المتوقع تساقط أمطار خفيفة بدءاً من

الخميس المقبل".

وأضافت، إن "طقس اليوم الاثنين س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تحدد موعد تساقط الامطار في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تحدد موعد تساقط الامطار في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).