فوائد خيالية للبصل الأحمر

2021/11/22 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتوي البصل الأحمر على عدد كبير من

مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من

الأمراض، فما هي فوائده للنساء.

فوائد البصل في علاج الجروح

من بين خصائصه العديدة، البصل له خصائص

مطهرة ومضادّة للبكتيريا، يساعد هذا

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