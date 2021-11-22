2021/11/22 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، الاثنين، عن قرب

اطلاق برنامج التحول الالـكـتـرونـي

(الاتـمـتـة) فـي دائــرة التسجيل

العقاري، مؤكدة أن هــذا الاجــراء

يقلل مـن الاعـبـاء على المراجعين.

وقال وزير العدل سالار عبد ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل: التسجيل العقاري سيتحول الى الكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل: التسجيل العقاري سيتحول الى الكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).