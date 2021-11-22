القبض على منتحل صفة ضابط يبتز المواطنين في محافظتين

2021/11/22 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على مبتز منتحل صفة ضابط في محافظة النجف.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية استخباراتية مهنية تكللت بالنجاح، وبعد ورود مناشدة بوجود أحد المتهمين ينتحل صفة ضابط برتبة رائد يقوم بابتزاز المواطنين في محافظتي النجف وبابل، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة الهدف تم القبض على المتهم في محافظة النجف الأشرف بالجرم المشهود بحوزته هويات مزورة تحمل رتبة رائد، ومسدس غير مرخص، وزي عسكري، وإجازة سوق مزورة".

واضاف البيان أن "المتهم، اعترف من خلال التحقيقات قيامه بعمليات ابتزاز لعدد من المواطنين في المحافظتين، فضلا عن انتحاله صفة ضابط".واشار الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة بعد تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا".

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