صندوق تمكين ..مبادرة  اقتصادية ومجتمعية وانسانية 

2021/11/22 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأسس صـنـدوق الــمــبــادرات المجتمعية “تمكين”، في تـشـريـن الـثـانـي مــن عـــام 2017، لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي الاقتصادية والمجتمعيةالواردة في قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤، والتي تتضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

ويكون ذلك بدعم المجتمع اقتصاديا وإنسانيا وثقافيا، عبر المبادرات التي يقدمها البنك المركزي والمصارف والجهات الساندة لتحقيق الهدف الاقتصادي والمجتمعي في آن واحد ودعم الحالات الإنسانية للمواطن، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد في العام ٢٠٠٤ ، بسبب احتلال تنظيم داعش لمساحة واسـعـة مـن الـبـلاد، مما أدى إلى تراجع الخدمات العامة المقدمة، وكذلك بسبب هـبـوط أسـعـار النفط الذي يعتمد عليه الاقـتـصـاد العراقي بشكل شبه كلي.

ويُمَوَّل صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" عبر اشتراكات شهرية من المصارف الخاصة العراقية، وشركات الصرافة، وشركات الدفع الالكتروني والهبات والتبرعات والموارد، وتودع هذه الأموال في حساب مستقل داخل البنك المركزي العراقي، وتصرف عبر لجنة مختصة تضم في عضويتها البنك المركزي والمصارف ودائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتأتي أهمية صندوق المبادرات "تمكين" من سعيه إلى دعم المجتمع عبر: إنعاش الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة وتمكين الشباب ودعم الحالات الإنسانية والثقافية والمجتمعية والفنية والبيئية.

بلغ مجموع المبادرات التي دعمها صندوق "تمكين" منذ أنشاءه وحتى الان، مئات المبادرات الاقتصادية وإلانسانية والثقافية والمجتمعية، واعتمدت المبادرات على دعم الشباب العراقي وتطويره بمختلف القطاعات التعليمية والتربوية والخدمية والصحية وغيرها.



وان المجالات التي ساهم فيها صندوق تمكين

١: الحالات الإنسانية والاجتماعية.والتي ازدادت في السنوات الماضية نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.٢: المجالات الاجتماعيةودعم قطّاع التربية والتعليم.٣: حماية البيئيةمكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة الزراعة. بإطلاق ”مبادرة مكافحة التصحر“.



وهي مبادرة تمتد لعامين، تتضمن زراعة مليوني شتلة في جميع محافظات البلد التي تعاني من هذه المشكلة، مع تجهيز المساحات المزروعة بشبكات ري بالتنقيط.



وتهدف المبادرة إلى تقليل نسبة التلوث والاثار السلبية للتغيرات المناخية والعواصف الترابية.٤: دعم الامن في العاصمة بغدادجهز صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين"، قيادة عمليات بغداد، بـ ٤ مفارز من الكلاب البوليسية لدعم الوضع الأمني في العاصمة بغداد.٥: الدعم المقدم للثقافة والإعلام والفنون.٦ - تمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية واعادة الاعمار.

* مستشار اقتصادي ومصرفي

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