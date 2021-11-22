2021/11/22 | 11:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، موعد مقابلات العلوميين في 3 محافظات صلاح الدين وديالى واربيل .وأوضح المجلس في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “على المتقدمين من حملة الشهادات العليا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلات المقبولين من العلوميين المركز الخبري الوطني.

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