غينسبورغ يتحدث عن تصميم لقاح “طويل الأمد” ضد كورونا

2021/11/22 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال ألكسندر غينسبورغ مدير عام مركز “غاماليا” لبحوث الأوبئة، إن تصميم لقاح مضاد لكوفيد-19 يستمر مفعوله لمدة 5-10 سنوات، يعتمد على سلالات الفيروس التي ستتم مواجهتها.وأضاف الخبير الروسي: “كما تعلمون، يتوقف […]

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