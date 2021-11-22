كيف تجعل الأيام التي تقضيها في مقر عملك مهمة حقًا؟

2021/11/22 | 11:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتبنى العديد من الشركات نموذج عمل هجين، حيث يقسم الموظفون وقتهم بين المكتب والمنزل.ويحتاج ذلك بعض الوقت ليتكيف الموظفون مع طريقة العمل الجديدة، في ظل جائحة كورونا، إليك كيفية تحسين الوقت الذي تقضيه في المكتب.

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