2021/11/22 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مسؤول حكومي على ما ذكره رجل الأعمال نجيب ساويرس عن مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال طرح مشروعات للشراكة مع القطاع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. مسؤول يرد على ساويرس وتصريح "مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. مسؤول يرد على ساويرس وتصريح "مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).