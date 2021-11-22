جمال علي يحدد آثار نتائج المنتخب على مسابقة الدوري

2021/11/22 | 11:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أكد المدرب الكروي جمال علي، أن تاثير النتائج السلبية للمنتخبات الوطنية تلقي بظلالها على نتائج الفرق في الدوري الممتاز، مشيراً، إلى أن استمرار المنافسة سيسهم بشكل كبير في رفع المستوى الفني لدى اللاعبين.

وقال علي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" مباريات الدوري الممتاز تشهد تذبذباً بالمستوى خصوصاً في الجولات الأخيرة من المسابقة المحلية "، مبيناً، أن" تأثير المشاركات الخارجية للمنتخبات وكذلك النتائج السلبية ألقى بظلاله على الجماهير وعلى نتائج المباريات ".

وأضاف علي، أن" استمرارية الدوري واقامة المباريات بشكل متواصل بدون توقفات سيسهم في رفع المستوى الفني للمنافسة بالاضافة الى رفع الجانب المهاري لدى اللاعبين "، لافتاً الى أن " هناك ضرورة ملحة الى اعادة النظر في آلية الدوري وعدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز من اجل الارتقاء بالمسابقة " .

واوضح علي، أن" خارطة الدوري لم تشهد أي تغيير في الموسم الحالي، إذ مازالت فرق المربع الذهبي تسيطر على المراكز المتقدمة، وهم الشرطة والقوة الجوية والزوراء ونفط الوسط وينقصهم النجف اذا ما راجعنا جدول الموسم الماضي"، مشيراً، الى أن" الفريقين الأكثر تكاملاً من حيث البدلاء ووفرة اللاعبين هما القوة الجوية والشرطة والتي ستكون المنافسة محتدمة وشرسة على خطف اللقب".

تابع علي أن" الموسم الحالي شهد تميز فريقين هما الكهرباء ونفط البصرة بوصفهما الفرقين الأفضلين قياساً لما قدماه في الموسم السابق لاسيما بعد المستوى الجيد الذي ظهرا عليه في اخر جولتين من المسابقة".

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