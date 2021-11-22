مجلس التعاون الخليجي: لم نتخل يوما عن لبنان

2021/11/22 | 11:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد مجلس التعاون الخليجي أن “دول التعاون لم تتخل يوما عن لبنان”، مشيرا إلى أنه “يرفض أي تطاول على الدول الخليجية من الجانب اللبناني”.وفي تصريح تلفزيوني، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون […]

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