ذي قار: احتجاجات داخل فرع إنتاج كهرباء الناصرية بشأن الرواتب وتلويح بالتصعيد (صور)

2021/11/22 | 11:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

تظاهر العشرات من المتعاقدين مع وزارة الكهرباء، الاثنين، داخل فرع إنتاج كهرباء الناصرية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وإعادة سلم الرواتب القديم.

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وافاد أحد المتظاهرين لـ"ناس"، (22 تشرين الثاني 2021)، أن "مدير الفرع احمد غازي قال إنه: اتصل بوزارة الكهرباء، وتم إبلاغه بأن قرارات الصرف قيد الطباعة وسيتم الانتهاء منها خلال ساعة ونشرها، وإذا لم تكن هذه القرارات إيجابية سأحمل لافتتي وأتظاهر معكم".

وأضاف، أن "المتظاهرين لوحوا بالتصعيد يوم غدٍ الثلاثاء، وسيتم إغلاق جميع محطات الكهرباء إذا لم يصدر قرار وزاري بصرف الرواتب وفروقات السلم الجديد وإعادة السلم السابق".

وأشار إلى أن "المتظاهرين أبلغوا مدير الفرع بأنهم تورطوا بالتعاقد مع وزارة الكهرباء، لأن أغلبهم حجبوا رواتب الرعاية الاجتماعية، وآخرين تركوا أعمالهم وأغلقوا مشاريعهم الصغيرة، فضلاً عن اعتماد الكثير منهم على راتب الكهرباء في إيجارات منازلهم، واقساطهم الشهرية".

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