العراق “فقير” معرفيًا.. احتلال المرتبة 151 من اصل 180 دولة بمؤشر “رأس المال الفكري”

2021/11/22 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حل العراق في المرتبة 151 من اصل 180 دولة في مؤشر “رأس المال الفكري” والذي يقيس جودة التعليم وعدد المتسربين من المدارس وعدد براءات الاختراع والصادرات التكنولوجية وغيرها، حيث تشير الدراسة الى ان العراق مازال يعتمد على رأس ماله المادي الذي يستغله من ثرواته الطبيعية.

وبحسب الدراسة التي اصدرها مركزالبيان للدراسات والتخطيط، حاز العراق على 24.38 درجة، وتتقدم عليه الكثير من الدول العربية من الامارات التي جاءت بالمركز 54، وعمان في المركز55 ووتونس في المركز 56 ومصر بالمركز 74.

ويشير التقرير الى انه لم يعد رأس المال المادي هو الأساس في تطور البلدان وشعوبها، وإنما أصبحت المعرفة هي رأس المال الأساس في ذلك، والعراق ما يزال يتعامل مع رأس المال المادي الذي يحصل عليه من استغلال ثرواته الطبيعية ويهمل الاهتمام برأس المال المعرفي.

وبين انه من أجل معالجة ذلك يجب العمل على توسيع الاستثمار في المعرفة عن طريق استثمار جزء من عائدات النفط في ذلك.

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