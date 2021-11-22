2021/11/22 | 11:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على مبتز ينتحل صفة ضابط في النجف الأشرف.وذكر بيان للخلية، أنه “بعملية استخباراتية مهنية تكللت بالنجاح، وبعد ورود مناشدة بوجود أحد المتهمين ينتحل صفة ضابط برتبة رائد يقوم بابتزاز المواطنين في محافظتي النجف وبابل، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، […]

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