ورقة اللاجئين

2021/11/22 | 11:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :سالم مشكور

آلاف المهاجرين بينهم عدد كبير من

الأكراد العراقيين يقاسون البرد والجوع

على حدود بيلاروسيا مع بولندا بعدما

منعتهم الأخيرة من دخول أراضيها

ليتخذوها ممراً الى ألمانيا.



يموت منهم

شيوخ

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