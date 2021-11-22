2021/11/22 | 11:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 49RqLYnwETA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحزب الديمقراطي_الكوردستاني خيمة لكل العراقيين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحزب الديمقراطي_الكوردستاني خيمة لكل العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).