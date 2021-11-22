ضبط كمية من الحبوب المخدرة في كربلاء

2021/11/22 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الأثنين، ضبط كمية من الحبوب المخدرة بحوزة أحد المتاجرين البارزين في المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن من ضبط أحد المتاجرين البارزين في الحبوب المخدرة وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة مع مادة الكرستال المخدرة بالإضافة إلى مسدس مع انبولات تعاطي".

وفي ذات السياق، أعلنت شرطة كربلاء، إن "قسم شؤون المخدرات تمكن من القبض على متهم اخر بالجرم المشهود وضبط بحوزته مادة الكرستال المخدرة، مؤكدة إحالة المتهمين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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