التحالف: مؤشرات خطر وشيك على الملاحة جنوب البحر الأحمر

2021/11/22 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن عن رصد مؤشرات على مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

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